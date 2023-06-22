В магазинах Мурманской области сезон летних цен: морковь и лук подорожали, свежая белокочанная капуста и цельное питьевое молоко подешевели

В магазинах Мурманской области с 14 по 19 июня текущего года возросли цены на морковь (на 5,2%), репчатый лук (на 3,3), яблоки (на 3,0), сахарный песок (на 1,2), чёрный байховый чай, охлаждённые и мороженые куры (на 0,8%).

В этот же период, как отмечает Мурманскстат, подешевели свежая белокочанная капуста (на 3,7%), цельное питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 2,4 и 1,0), подсолнечное масло (на 1,7), пшено (на 1,4), неразделанная мороженая рыба (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране цены на плодоовощную продукцию с 14 по 19 снизились в среднем на 0,2%, сообщает Росстат. Напомним, ранее, с 6 по 13 июня, снижение цен составило 1,3%.

Капуста белокочанная подешевела на 5,7%, помидоры - 4,7%, лук репчатый - 2,5%, бананы - 0,2%.

В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель - на 5,0%, свеклу столовую - на 3,5%, яблоки - на 1,4%, огурцы - на 0,6%.

Капуста белокочанная в 21 субъекте Российской Федерации стала дешевле на 0,1-5,0%, в 44 субъектах - на 5,1-13,8%. В 3 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,1-11,0%.

Цены на помидоры в 41 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-5,0%, в 37 субъектах - на 5,1-13,2%. В 5 субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-3,4%.

Цены на морковь в 34 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,0%, в 39 субъектах - на 5,1-14,6%. В 3 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на морковь снизились на 0,2-5,4%.

Цены на картофель в 54 субъектах России увеличились на 0,2-10,0%, в 19 субъектах - на 10,1-45,9%. В 3 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на картофель снизились на 0,2-3,1%.