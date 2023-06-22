Учреждения культуры Мурманской области подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорбиРегоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 09:50

В магазинах Мурманской области сезон летних цен: морковь и лук подорожали, свежая белокочанная капуста и цельное питьевое молоко подешевели

В магазинах Мурманской области с 14 по 19 июня текущего года возросли цены на морковь (на 5,2%), репчатый лук (на 3,3), яблоки (на 3,0), сахарный песок (на 1,2), чёрный байховый чай, охлаждённые и мороженые куры (на 0,8%).

В этот же период, как отмечает Мурманскстат, подешевели свежая белокочанная капуста (на 3,7%), цельное питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 2,4 и 1,0), подсолнечное масло (на 1,7), пшено (на 1,4), неразделанная мороженая рыба (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране цены на плодоовощную продукцию с 14 по 19 снизились в среднем на 0,2%, сообщает Росстат. Напомним, ранее, с 6 по 13 июня, снижение цен составило 1,3%.

Капуста белокочанная подешевела на 5,7%, помидоры - 4,7%, лук репчатый - 2,5%, бананы - 0,2%.

В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель - на 5,0%, свеклу столовую - на 3,5%, яблоки - на 1,4%, огурцы - на 0,6%.

Капуста белокочанная в 21 субъекте Российской Федерации стала дешевле на 0,1-5,0%, в 44 субъектах - на 5,1-13,8%. В 3 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены на капусту белокочанную выросли на 0,1-11,0%.

Цены на помидоры в 41 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-5,0%, в 37 субъектах - на 5,1-13,2%. В 5 субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-3,4%.

Цены на морковь в 34 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-5,0%, в 39 субъектах - на 5,1-14,6%. В 3 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на морковь снизились на 0,2-5,4%.

Цены на картофель в 54 субъектах России увеличились на 0,2-10,0%, в 19 субъектах - на 10,1-45,9%. В 3 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на картофель снизились на 0,2-3,1%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:45«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)17:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)18:00«Библиотечный Фронт 1941-1945». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Педагогам, переезжающим работать в Мурманскую область, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей: законопроект поддержан областной Думой-PRO Валюту (16+)Рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Регоператор сообщает о технической ошибке в требованиях о погашении задолженности-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика