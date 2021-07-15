В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%

В магазинах Мурманской области с 6 по 12 июля текущего года зафиксировано увеличение цен на морковь (на 8,2%), пищевую поваренную соль (на 3,0), охлаждённые и мороженые куры (на 1,5), неразделанную мороженую рыбу, свинину, кроме бескостного мяса (на 0,9), гречневую крупу (на 0,7), байховый чёрный чай (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период подешевели картофель (на 10,9%), репчатый лук (на 2,2), яблоки (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.