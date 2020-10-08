В магазинах Мурманской области стали расти цены на картофель, репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 29 сентября по 5 октября текущего года снижение цен зафиксировано на яблоки (на 7,3%), морковь (на 3,5), свежую белокочанную капусту (на 3,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,9%), сахарный песок (на 1,8), картофель (на 1,1), вермишель (на 0,8), куриные яйца (на 0,6), пшеничную муку (на 0,6), подсолнечное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.