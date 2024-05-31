В магазинах Мурманской области в конце мая лидерами по росту цен стали картофель, яблоки и мороженая неразделанная рыба

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 мая 2024 года цены возросли на картофель (на 11,2%), яблоки (на 5,0), мороженую неразделанную рыбу, сахарный песок (на 1,2), пищевую поваренную соль, вермишель, морковь (на 1,1), репчатый лук (на 0,9), гречневую крупу (на 0,8), куриные яйца (на 0,5%). В этот же период снижение цен, как отмечает Мурманскстат, зафиксировано на подсолнечное масло, пшеничную муку (на 1,2%), пшено (на 1,0), шлифованный рис (на 0,9), свежую белокочанную капусту (на 0,6), сливочное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, пишет Росстат, с 21 по 27 мая этого года цены поднялись на колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин и хлеб ржаной +0,4%, свинину, хлеб пшеничный, рис, вермишель, сахар-песок и чай черный +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко стерилизованное, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, муку пшеничную и печенье +0,1%. В большую сторону цены изменились на картофель +9,9%, лук репчатый +6,1%, морковь +4,1%, свеклу столовую +3,3%, яблоки +2,2%, бананы +0,5%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,3%), в том числе на огурцы (-8,1%), помидоры (-7,9%) и капусту белокочанную (-0,1%). Снизились цены и на яйца куриные (-1,9%), консервы мясные (-0,7%) и овощные (-0,4%) для детского питания, сметану, масло подсолнечное и крупу гречневую (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что с 21 по 27 мая 2024 года потребительские цены повысились в стране на 0,1%. С начала мая цены выросли на 0,48%, с начала года - на 2,95%.

Среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,018%.