В магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки

В магазинах Мурманской области с 13 по 19 августа 2024 года увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 3,5%), свежую белокочанную капусту (на 2,4), яблоки (на 2,0), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 1,2), сливочное масло (на 1,1), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7), чёрный байховый чай (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на морковь (на 2,5%), куриные яйца (на 1,4), картофель (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,8), пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, с 13 по 19 августа этого года по стране цены выросли на огурцы +2,1%, масло сливочное +0,8%, хлеб ржаной +0,7%, свинину, муку пшеничную +0,5%, молоко пастеризованное, вермишель +0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, молоко стерилизованное +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, масло подсолнечное, творог, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный, рис и чай чёрный +0,2%, сметану, сахар-песок, соль поваренную, крупу гречневую, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в том числе на свеклу столовую (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2,0%), яблоки (-1,8%), помидоры (-1,5%), лук репчатый (-0,7%). Снизились цены: на консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,8%), баранину (-0,3%), мясо кур и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, яйца куриные и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Как сообщает Росстат, производители пищевой продукции в июле этого года по сравнению с июнем повысили цены на 0,8%. Темпы роста цен ускорились. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены поднялись на 3,4%, в годовом выражении - на 9,2%.

Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04%. С начала месяца рост цен в стране к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%.