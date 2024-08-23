В Мурманском областном онкологическом диспансере внедрена новая методика облучения единичных метастазовАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ: ФРАНШИЗА ИЛИ СВОЙ БРЕНД
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 13:00

В магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, свежая белокочанная капуста и яблоки

В магазинах Мурманской области с 13 по 19 августа 2024 года увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 3,5%), свежую белокочанную капусту (на 2,4), яблоки (на 2,0), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 1,2), сливочное масло (на 1,1), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7), чёрный байховый чай (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на морковь (на 2,5%), куриные яйца (на 1,4), картофель (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,8), пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

 А как сообщает Росстат, с 13 по 19 августа этого года по стране цены выросли на огурцы +2,1%, масло сливочное +0,8%, хлеб ржаной +0,7%, свинину, муку пшеничную +0,5%, молоко пастеризованное, вермишель +0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, молоко стерилизованное +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, масло подсолнечное, творог, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб пшеничный, рис и чай чёрный +0,2%, сметану, сахар-песок, соль поваренную, крупу гречневую, пшено, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,4%), в том числе на свеклу столовую (-3,8%), морковь (-2,8%), картофель (-2,6%), бананы (-2,0%), яблоки (-1,8%), помидоры (-1,5%), лук репчатый (-0,7%). Снизились цены: на консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,8%), баранину (-0,3%), мясо кур и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, яйца куриные и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Как сообщает Росстат, производители пищевой продукции в июле этого года по сравнению с июнем повысили цены на 0,8%. Темпы роста цен ускорились. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%.  В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены поднялись на 3,4%, в годовом выражении - на 9,2%.

Инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04%. С начала месяца рост цен в стране к 19 августа составил 0,09%, с начала года - 5,15%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация: уровень жизни всех социально-экономических групп растёт, но разными темпами-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены слабо повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика