В магазинах Мурманской области в лидерах по снижению цен оказались свежая белокочанная капуста, репчатый лук и морковь

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 24 по 30 сентября этого года снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 7,0%), репчатый лук (на 6,0), морковь (на 3,4), картофель (на 3,0), яблоки (на 2,1), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), сахарный песок, гречневую крупу (на 0,6%).

В этот же период отмечалось увеличение цен на сливочное масло (на 1,7%), питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 1,0 и 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А как сообщает Росстат, с 24 по 30 сентября текущего года по стране цены выросли на огурцы +2,3%, масло сливочное +1,0%, сметану +0,8%, молоко пастеризованное +0,7% и стерилизованное +0,6%, бананы +0,5%, пшено +0,5%, колбасы полукопчёные и варено-копчёные +0,4%, говядину, свинину, масло подсолнечное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, творог и хлеб +0,3%, баранину, рыбу мороженую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы варёные, сосиски, сардельки, яйца куриные, муку пшеничную, рис, печенье и соль поваренную +0,1%.

В этот же период в России отмечалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на капусту белокочанную (-3,7%), морковь (-2,4%), картофель (-2,1%), свеклу столовую (-2,0%), лук репчатый (-1,7%), яблоки (-1,1%) и помидоры (-0,1%). Снизились цены и на сахар-песок (-0,7%), консервы фруктово-ягодные (-0,5%), овощные (-0,4%) для детского питания, мясо кур и вермишель (-0,3%), смеси сухие молочные для детского питания (-0,2%), маргарин и чай чёрный (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики сообщает, что с 24 по 30 сентября 2024 года потребительские цены повысились на 0,19% (с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%). С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. Среднесуточный прирост цен с начала сентября составил 0,014%.

Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся высоким ростом цен на молочную продукцию.