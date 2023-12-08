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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 11:30

В магазинах Мурманской области за прошедшую неделю подорожали соль, шлифованный рис и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 28 ноября по 4 декабря текущего года снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 2,9%), пшеничную муку (на 1,7), морковь (на 1,6), пшено (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, отмечено увеличение цен на яблоки (на 2,3%), пищевую поваренную соль (на 2,1), шлифованный рис (на 1,4), куриные яйца (на 1,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 28 ноября по 4 декабря текущего года выросли цены: на яйца куриные – на 4,2%, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, чай чёрный и вермишель – на 0,5%, масло сливочное, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4%, молоко пастеризованное, творог, соль поваренную, хлеб ржаной, макаронные изделия и рис – на 0,3%, консервы овощные для детского питания и рыбу мороженую – на 0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, в том числе на огурцы – 10,4%, капусту белокочанную и бананы – 0,9%, помидоры и картофель – 0,5%, лук репчатый, морковь и яблоки – 0,3%, свеклу столовую – 0,2%.

Снизились цены: на сахар-песок – на 1,6%, крупу гречневую – на 0,5%, пшено – на 0,4%, маргарин – на 0,3%, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, водку – на 0,1%.

По данным статистического ведомства России, с 28 ноября по 4 декабря 2023 года потребительские цены повысились на 0,12%. С начала декабря цены выросли на 0,07%, с начала года - на 6,79%. Среднесуточный прирост цен с начала декабря составил 0,017%.

 

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