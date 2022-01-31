В магазинах нашего региона цены на репчатый лук и морковь пошли в рост. Переходим на гречневую крупу - она подешевела

В магазинах Мурманской области с 15 по 21 января текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 6,6%), морковь (на 2,6), пастеризованное молоко (на 1,2), вермишель (на 1,1), подсолнечное масло и пшеничную муку (на 1,0), сахарный песок (на 0,9), сливочное масло (на 0,6), стерилизованное молоко (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на гречневую крупу и свежую белокочанную капусту (на 0,8%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.