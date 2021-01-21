В магазинах нашего региона отмечается рост цен на морковь, мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 января текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,1%), мороженую неразделанную рыбу (на 3,6), куриные яйца (на 2,4), репчатый лук (на 1,2), подсолнечное масло, яблоки (на 0,9), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,6), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период белокочанная капуста подешевела (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.