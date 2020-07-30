Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 15:05
В магазинах региона цены на картофель и репчатый лук стали снижаться
В магазинах Мурманской области с 21 по 27 июля текущего года отмечено увеличение цен на морковь (на 4,4%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), шлифованный рис, яблоки (на 0,6), неразделанную мороженую рыбу, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,4%).
Как сообщает Мурмаскстат, в этот же период снизились цены на картофель (на 3,8%), репчатый лук (на 2,4), куриные яйца (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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