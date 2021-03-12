В магазинах региона цены на морковь выросли на 6%

В магазинах Мурманской области со 2 по 9 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 6,0%), куриные яйца (на 1,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), картофель (на 0,8), вермишель (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), пастеризованное молоко (на 0,6%).

Как отмечает Мурманскстат, в это же время белокочанная капуста подешевела (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.