В магазинах региона цены на свеклу, морковь и картофель пошли вниз, а на свежую белокочанную капусту и молоко - вверх

В магазинах Мурманской области с 27 июля по 2 августа текущего года наблюдалось снижение цен на столовую свёклу (на 9,4%), морковь (на 7,1), картофель (на 5,8), репчатый лук и куриные яйца (на 1,3%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же время подорожали свежая белокочанная капуста (на 2,0%), стерилизованное молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.