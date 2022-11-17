В магазинах региона цены пошли вверх на морковь, шлифованный рис и стерилизованное молоко, а соль подешевела

В магазинах Мурманской области с 8 по 14 ноября текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 3,7%), сливочное масло, свежую белокочанную капусту (на 1,8), картофель (на 1,7), чёрный байховый чай (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период возросли цены на морковь (на 2,3%), шлифованный рис, питьевое цельное стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2% (на 1,6), яблоки (на 1,5), куриные яйца (на 1,2), репчатый лук (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.