В магазинах региона ещё отмечается сезонное снижение цен на морковь, яблоки и свежую белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 октября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 6,1%), яблоки (на 2,7), свежую белокочанную капусту (на 1,0), сахарный песок (на 0,9), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, возросли цены на репчатый лук (на 9,8%), куриные яйца (на 2,0), пшеничную муку (на 1,6), чёрный байховый чай (на 1,2%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.