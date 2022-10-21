Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 11:30
В магазинах региона морковь ещё продолжает дешеветь, а цены на свежую белокочанную капусту и репчатый лук пошли вверх
В магазинах Мурманской области с 11 по 17 октября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 4,5%), сахарный песок (на 2,4), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,1), неразделанную мороженую рыбу (на 0,9%).
Как сообщает Мурманскстат, в этот же период цены возросли на свежую белокочанную капусту (на 4,3%), репчатый лук (на 3,7), мороженые и охлаждённые куры (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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