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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 10:15

В магазинах региона наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук, картофель и пищевую поваренную соль

С 24 по 30 января текущего года в магазинах Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 9,3%), картофель (на 5,8), пищевую поваренную соль (на 5,2), яблоки (на 4,1), морковь (на 3,6), свежую белокочанную капусту (на 2,8), куриные яйца (на 2,1), мороженую неразделанную рыбу (на 1,2), шлифованный рис (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на подсолнечное масло (на 1,4%), пшено (на 1,1), сахарный песок (на 1,0), чёрный байховый чай (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А Росстат сообщил, что за период с 24 по 30 января 2023 года потребительские цены в стране повысились на 0,21%. За неделю с 17 по 23 января цены повысились на 0,14%. С начала января цены выросли на 0,74%.

В январе 2022 года цены повысились на 0,99%. Среднесуточный рост цен с начала января составил 0,025%.

С 24 по 30 января этого года в России выросли цены: на колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,8%, консервы овощные для детского питания и макаронные изделия - на 0,6%, баранину, творог - на 0,3%, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,2%, говядину, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, маргарин, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной, муку пшеничную, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены: на крупу гречневую - на 1,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, мясо кур, рис и чай черный - на 0,3%, сахар-песок и яйца куриные - на 0,2%, хлеб и булочные из пшеничной муки различных сортов, соль поваренную - на 0,1%.

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