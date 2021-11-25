В магазинах региона отмечается наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту, морковь и картофель

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 ноября текущего года наблюдалось наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,5%), морковь (на 3,4), картофель (на 2,7), репчатый лук (на 2,4), яблоки (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,5%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, наиболее подорожали мороженая неразделанная рыба (на 2,8%), пшеничная мука (на 1,5), вермишель (на 1,2), подсолнечное масло (на 1,0), черный байховый чай, пищевая поваренная соль (на 0,7), куриные яйца, гречневая крупа (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.