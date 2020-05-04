В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 13,2%), картофель (на 5,9), репчатый лук (на 5,2), белокочанную капусту (на 3,9), сахарный песок (на 3,2), пищевую поваренную соль (на 2,7), гречневую крупу (на 2,5), яблоки (на 2,4), шлифованный рис (на 1,9), куриные яйца (на 1,8), охлаждённые и мороженые куры (на 1,6), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Пшено подешевело (на 2,8%). Как сообщает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.