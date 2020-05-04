В Мурманске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»С 5 мая в Мурманской области заработают салоны красоты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.20 11:30

В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 апреля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 13,2%), картофель (на 5,9), репчатый лук (на 5,2), белокочанную капусту (на 3,9), сахарный песок (на 3,2), пищевую поваренную соль (на 2,7), гречневую крупу (на 2,5), яблоки (на 2,4), шлифованный рис (на 1,9), куриные яйца (на 1,8), охлаждённые и мороженые куры (на 1,6), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5), чёрный байховый чай (на 0,5%).

Пшено подешевело (на 2,8%). Как сообщает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
Фактура
02.05.20 00:40
Шо, опять? у нас там квартира с 2013 года и уже было охранное свидетельство на руках, что в г. Мончегорске по пр-ку Металлургов,11 дом является объектом культурного наследия. А теперь его опять культу
Комментарий к новости:В Мурманской области стало больше объектов культурного наследия
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире06:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)06:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается рост цен на морковь на 13,2%-PRO Валюту (16+)Рубль значительно просел на фоне падающей нефти-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 253 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика