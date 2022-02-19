В магазинах региона отмечается рост цен на репчатый лук, гречневую крупу и белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области с 5 по 11 февраля 2022 года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 2,2%), гречневую крупу, белокочанную капусту (на 2,1), вермишель (на 2,0), пастеризованное молоко, морковь (на 1,3), стерилизованное молоко, шлифованный рис (на 0,9), яблоки (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, охлаждённые и мороженые куры подешевели (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.