В магазинах региона отмечается рост цен на репчатый лук и яблоки

В магазинах Мурманской области с 24 по 30 октября текущего года отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 5,9%), баранину, свинину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 2,7, 2,6 и 2,1), неразделанную мороженую рыбу (на 1,5), яблоки (на 1,3), пшено (на 1,2), сахарный песок (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на картофель (на 5,5%), свежую белокочанную капусту (на 3,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.