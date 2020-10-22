В магазинах региона отмечается рост цен на сахарный песок и куриные яйца

В Магазинах Мурманской области с 13 по 19 октября текущего года выросли цены на сахарный песок (на 3,3%), куриные яйца (на 2,2), картофель (на 1,6), подсолнечное масло (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, за этот период белокочанная капуста подешевела (на 2,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.