В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 31 августа по 6 сентября текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свинину, кроме бескостного мяса (на 1,3%), свежую белокочанную капусту (на 0,9), мороженые и охлажденные куры (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, наиболее подешевели картофель (на 4,7%), морковь (на 3,8), репчатый лук (на 1,2), куриные яйца (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.