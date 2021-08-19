В магазинах региона отмечается снижение цен на морковь, картофель и репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 августа текущего года наблюдалось снижение цен на морковь (на 9,8%), картофель (на 9,2), репчатый лук (на 5,3), мороженую неразделанную рыбу (на 1,8), куриные яйца (на 1,3), чёрный байховый чай (на 0,4), гречневую крупу, яблоки (на 0,2%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период наиболее подорожали баранина, кроме бескостного мяса (на 2,3%), свежая белокочанная капуста (на 0,9), вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.