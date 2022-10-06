В магазинах региона отмечается снижение цен на морковь, яйца и чёрный байховый чай

В магазинах Мурманской области с 27 сентября по 3 октября текущего года наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 2,4%), яйца, чёрный байховый чай (на 2,2), пшено (на 1,4), подсолнечное масло (на 0,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,8), вермишель (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 7,0%), сливочное масло (на 2,4), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,3), пшеничную муку (на 1,2), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1), пищевую поваренную соль, репчатый лук (на 0,8), сахар (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.