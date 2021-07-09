В магазинах региона отмечено увеличение цен на картофель на 22,8%

В магазинах Мурманской области с 29 июня по 5 июля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 22,8%), морковь (на 10,3), яблоки (на 3,0), сахар-песок (на 1,9), пищевую поваренную соль (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели куриные яйца (на 2,8%), репчатый лук (на 2,3), говядина, кроме бескостного мяса (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.