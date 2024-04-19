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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 15:30

В магазинах региона по росту цен лидирует морковь

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 апреля 2024 года отмечено увеличение цен на морковь (на 4,4%), свинину, кроме бескостного мяса (на 3,1), картофель (на 2,6), охлаждённые и мороженые куры (на 1,6), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,5), куриные яйца (на 1,2), мороженную неразделанную рыбу (на 1,0), сахарный песок (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечалось снижение цен на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,7%), свежую белокочанную капусту (на 1,4), чёрный байховый чай, вермишель (на 1,0), гречневую крупу (на 0,7), репчатый лук (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, по стране с 9 по 15 апреля цены выросли на маргарин +0,5%, баранину, масло сливочное, молоко стерилизованное, хлеб ржаной и сахар-песок +0,4%, говядину и пшено +0,3%, колбасы вареные, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сметану, печенье, хлеб пшеничный и рис +0,2%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и овощные для детского питания, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, чай чёрный, соль поваренную, муку пшеничную, крупу гречневую, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В это же время наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,2%), в том числе на огурцы (-2,4%), лук репчатый (-0,8%) и помидоры (-0,6%). Цены изменились: на свеклу столовую +6,9%, морковь +1,8%, картофель +1,0%, яблоки и бананы +0,5%. Снизились цены на вермишель (-0,6%), мясо кур (-0,2%), свинину и макаронные изделия (-0,1%).

По данным статистического ведомства, инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12%. С начала апреля индекс потребцен составил 100,29%, с начала года – 102,25% (апрель 2023 г. – 100,38%, с начала года – 102,06%).

А в это время ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям продукции и торговым сетям, рассказали «Известиям» в антимонопольном органе.

«ФАС России проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта. В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — пояснили в ФАС.

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