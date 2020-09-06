В магазинах региона подешевели морковь, яблоки и картофель

В магазинах Мурманской области с 25 по 31 августа текущего года отмечено снижение цен на морковь (на 4,0%), яблоки (на 3,0), картофель (на 2,2), свежую белокочанную капусту (на 1,8%).

Как отмечает Мурманскстат, за это же время выросли цены на гречневую крупу (на 1,7%), репчатый лук (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.