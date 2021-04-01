В магазинах региона подешевели мороженая неразделанная рыба и яблоки

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 марта текущего года отмечено увеличение цен на вермишель (на 1,7%), морковь (на 1,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,2), пшеничную муку (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, мороженая неразделанная рыба подешевела на 1,9%, яблоки – на 0,6%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.