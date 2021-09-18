В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, картофель и яблоки

С 7 по 13 сентября текущего года в магазинах Мурманской области наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 8,5%), картофель, яблоки (на 6,3), куриные яйца (на 1,7), шлифованный рис (на 1,0%).

За этот же период, как сообщает Мурманскстат, наиболее подорожали охлаждённые и мороженые куры (на 1,2%), вермишель (на 0,6), мороженая неразделанная рыба (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.