В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель

В магазинах Мурманской области с 21 по 27 сентября текущего года зафиксировано снижение цен на морковь (на 4,3%), репчатый лук (на 1,9), яблоки (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 0,9), картофель (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, за этот же период возросли цены на вермишель (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.