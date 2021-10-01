Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 15:00
В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель
В магазинах Мурманской области с 21 по 27 сентября текущего года зафиксировано снижение цен на морковь (на 4,3%), репчатый лук (на 1,9), яблоки (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 0,9), картофель (на 0,8%).
Как сообщает Мурманскстат, за этот же период возросли цены на вермишель (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%