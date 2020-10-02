Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 10:15
В магазинах региона продолжают снижаться цены на сезонные овощи
В магазинах Мурманской области с 22 по 28 сентября текущего года отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 3,2%), репчатый лук (на 1,6), яблоки (на 1,6), картофель (на 1,0), куриные яйца (на 0,8%).
Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен зафиксировано на сливочное масло (на 0,7%), чёрный байховый чай (на 0,6), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,6), пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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