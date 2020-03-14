В магазинах региона растут цены на морковь, картофель и говядину

В магазинах Мурманской области с 3 по 10 марта текущего года наибольший прирост цен зафиксирован на морковь (на 2,4%), картофель (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,0), гречневую крупу (0,9%). Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на сливочное масло (на 0,7%) и питьевое пастеризованное молоко (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.