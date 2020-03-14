Мурманская область. Арктика (16+)14.03.20 07:15
В магазинах региона растут цены на морковь, картофель и говядину
В магазинах Мурманской области с 3 по 10 марта текущего года наибольший прирост цен зафиксирован на морковь (на 2,4%), картофель (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,0), гречневую крупу (0,9%). Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на сливочное масло (на 0,7%) и питьевое пастеризованное молоко (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона растут цены на морковь, картофель и говядину-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 84 копейки, евро теряет почти 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт-PRO ЖКХ (18+)Минстрой РФ хочет вытрясти долги за ЖКУ со всех недобросовестных граждан-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении пакет из трёх законопроектов по налоговым льготам в Арктике
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 799 человек