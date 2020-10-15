В магазинах региона растут цены на сахарный песок и мороженую неразделанную рыбу

В магазинах Мурманской области с 6 по 12 октября текущего года возросли цены на сахарный песок (на 3,1%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,6), морковь (на 1,6), подсолнечное масло (на 1,3), репчатый лук (на 0,9), пшеничную муку (на 0,7%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период подешевели яблоки (на 3,3%), картофель (на 1,4), белокочанная капуста (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.