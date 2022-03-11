В магазинах региона за неделю в лидеры по росту цен вырвались морковь, белокочанная капуста и хлеб из ржаной муки

В магазинах Мурманской области с 26 февраля по 4 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 5,9%), белокочанную капусту (на 4,2), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,9), поваренную соль, пшеничную муку (на 2,0), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,9), яблоки (на 1,8), сливочное масло (на 1,3), шлифованный рис (на 1,2), вермишель (на 1,0), репчатый лук (на 0,9), чёрный байховый чай (на 0,7), пастеризованное молоко (на 0,6%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, например, отмечено небольшое снижение цен на картофель (изменение цен на 99,6%), яйца куриные и куры охлаждённые и мороженые (99,8%).

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

А в это время, как сообщает фонд «Общественное мнение», россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы. Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля). Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% — 27 февраля), на яйца — 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу — 38% (51% 27 февраля).