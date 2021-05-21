В магазинах Заполярья цены на морковь и картофель выросли больше всего

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 12 мая по 17 мая текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 10,8%), картофель (на 2,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%).

В это же время охлаждённые и мороженые куры подешевели на (0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.