В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх

В магазинах Мурманской области с 28 сентября по 4 октября текущего года отмечено снижение цен на яблоки (на 5,7%), пшено (на 4,5), свежую белокочанную капусту (на 3,7), морковь (на 3,0), сливочное масло (на 2,8), чёрный байховый чай (на 1,4), пшеничную муку (на 1,2), гречневую крупу (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, возросли цены на куриные яйца (на 4,1%), шлифованный рис (на 3,6), картофель (на 3,0), охлаждённые и мороженые куры (на 2,0), репчатый лук (на 1,5), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.