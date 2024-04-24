В Магнетитах стартовала первая тематическая смена по самбо

Участниками проекта, реализуемого на базе центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», стали 60 юных самбистов из Видяево, Кировска и Мурманска.

С организацией образовательного и тренировочного процесса познакомились глава регионального парламента Сергей Дубовой и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Гости также посетили занятие по тактической медицине, квиз «Моя Мурманская область», пообщались с тренерами и воспитанниками.

Сергей Дубовой отметил, что проведение тематической смены по самбо стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному между региональным отделением Федерации самбо с Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманским арктическим университетом в марте на первом областном форуме «Наука побеждать». На прошедшем мероприятии также было принято решение активизировать работу по трём направлениям – «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО».

— Самбо – исконно русский вид спорта, который формирует силу духа, выносливость, самодисциплину. Это уникальное отечественное единоборство поддерживает Президент России и с каждым годом оно становится всё популярнее. Инициативная группа занимается разработкой программы развития самбо в нашем регионе, - сказал парламентарий.

Смена продлится пять дней и включает в себя ежедневные тренировки, которые проведут тренеры-преподаватели, прошедшие в феврале курсы повышения квалификации в рамках проекта «Zа самбо». Кроме тренировок, ребят ждут и новые знания о родном крае, которые они получат в ходе игр и экскурсий.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29966/