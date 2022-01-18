В МАГУ начала работу «Зимняя школа норвежского языка»

В Мурманском арктическом государственном университете начала работу «Зимняя школа норвежского языка». Её участниками стали студенты и выпускники МАГУ, изучающие норвежский язык.

Программа курса предполагает ежедневное шестичасовое обучение в течение 10 дней – как с русскими преподавателями, так и с носителями языка. Интенсивный зимний курс предлагает студентам всех уровней владения норвежским погружение в изучение языка, развитие языковых навыков посредством групповой работы над тематическими проектами и участия в различных мероприятиях школы. Студенты примут участие в уроках с носителями языка, встречах и дискуссиях с молодёжью Норвегии – например, с учащимися Российско-норвежской школы по теме взаимодействия языков и культур – и представителями компаний Норвегии.

Как отметила автор проекта, доцент кафедры иностранных языков МАГУ Елена Квасюк, сотрудничество в Баренц-регионе является важной платформой для многих живущих здесь молодых людей, способствует укреплению доверия между жителями приграничных районов Норвегии и России.

«Мы хотим, чтобы студенты не только владели языком, но и понимали, куда они могут приложить это знание, в каких сферах в регионе им это пригодится», – подчеркнула Елена Квасюк.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект инициирован кафедрой иностранных языков МАГУ и проводится при грантовой поддержке Норвежского агентства по развитию международного сотрудничества и повышению качества высшего образования (DIKU).

Занятия проходят по 28 января - с 10.00 до 14.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435415/#&gid=1&pid=1