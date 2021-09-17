В МАГУ начало работу объединение студентов-медиков

15 сентября в Мурманском арктическом государственном университете открылось новое студенческое объединение – «Студенты-медики. Город Мурманск». Сообщество включает в себя не только студентов МАГУ по специальности «Лечебное дело», но и действующих специалистов региональной системы здравоохранения.

В мероприятии принял участие главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Александр Голованов.

«Ваша жизнь как специалистов – это движение, постоянное движение от незнания к знанию. Если вы каждый день будете задавать себе вопросы, куда я двигаюсь, чего достигаю, что правильно, а что – нет, тогда вы обязательно станете настоящими врачами, улучшающими жизни ваших пациентов», – отметил Александр Голованов, выступая перед участниками сообщества.

Объединение позволит студентам университета реализовать инициативы в сфере здравоохранения, проводить просвещение жителей региона (главным образом молодёжи по принципу «равный – равному») по вопросам сбережения здоровья, профилактики так называемых «северных заболеваний». Кроме того, ребята будут совместно с медицинским сообществом региона проводить мероприятия, нацеленные на повышение престижа профессии врача в современном обществе.

Помимо прочего, «Студенты-медики» ставят перед собой амбициозную цель – вернуть в родной регион молодых специалистов, обучающихся в медицинских вузах России, показать им привлекательность Мурманской области и, таким образом, заполнить пустующие рабочие места.

По словам руководителя направления по специальности «Лечебное дело» Юрия Закревского, будущие врачи, обучающиеся в МАГУ, а также действующие врачи Мурманской области осознают привлекательность нашего региона для молодых специалистов.

«Через наше объединение мы расскажем о значимых событиях медицины, создадим целостное информационное пространство, прозрачное и понятное, тогда современная молодёжь с высшим медицинским образованием выберет местом своей профессиональной деятельности именно Мурманскую область», – сказал Юрий Закревский.

Председателем объединения «Студенты-медики. Город Мурманск» стал студент третьего курса Никита Ермаков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2019 году в МАГУ проводится обучение студентов по специальности «Лечебное дело» с получением диплома общегосударственного образца для медицинских вузов «Врач общей практики». Инициатором подготовки собственных кадров в связи с нехваткой специалистов первичного звена и врачебного состава в больницах области в 2015 году стало правительство Мурманской области и региональное Министерство здравоохранения.