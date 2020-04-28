В МАГУ обсудили правовые проблемы социально-экономического и природоохранного законодательства Арктической зоны России

27 апреля на кафедре гражданского и финансового права состоялся онлайн-круглый стол на тему «Правовые проблемы социально-экономического и природоохранного законодательства Арктической зоны России».

Мероприятие организовали доцент кафедры гражданского и финансового права МАГУ, кандидат юридических, доцент Наталья Юрьевна Рашева и заведующая кафедрой гражданского и финансового права МАГУ, кандидат юридических наук, доцент Майя Евгеньевна Панкратова.

С приветственным словом выступила начальник Управления по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике Мурманской области, приглашенный гость - Юлия Вячеславовна Шандарова.

«Научные исследования в области развития Мурманской области, как одного из ключевых стратегических регионов Арктической зоны, имеют очень важное значение для региона и для страны в целом. Особое место в этом процессе занимает научно-исследовательская работа, которой вы занимаетесь, расширяя свой кругозор и область интересов, она учит вдумчиво относиться к явлениям жизни. Вопросы, которые сегодня будут обсуждаться в ходе круглого стола, касающиеся реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, международного сотрудничества, защиты национальных интересов, экологической безопасности безусловно актуальны и в первую очередь для этого нам необходима прочная законодательная база во всех сферах жизнедеятельности, касающейся развития Арктики. И на данном этапе очень важно, чтобы вы принимали в ней активное участие как граждане своей страны, своей Родины, будущие специалисты, которые будут здесь жить и работать на благо своего региона!», - обратилась к студентам Юлия Вячеславовна.

В работе круглого стола также приняла участие председатель саамского собрания «Самь соббар», представитель родовой общины коренных малочисленных народов саами «Лопарская»; член Общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»; председателя Комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений - Полина Константиновна Харыбина.

В рамках изучения дисциплины «Университетский проект» студенты 2-го курса направления подготовки «Юриспруденция» разработали проект нормативного акта, касающегося социально-экономических, природоохранных и иных сфер жизни в условиях Арктической зоны. Результаты научно-исследовательской работы отражены в научных публикациях обучающихся, которые были представлены на семинаре в блоках: «Правовые особенности развития Мурманской области как территории Арктической зоны»; «Правовые проблемы окружающей среды в Арктике»; «Коренные малочисленные народы Севера: проблемы правового статуса»; «Инновационное развитие Арктических территорий».

Материалы круглого стола войдут в сборник научных статей обучающихся МАГУ.