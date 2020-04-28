В День Победы в Мурманске состоится парад, но в небеВ Мурманске выгрузили рекордное количество вагонов для порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.20 16:44

В МАГУ обсудили правовые проблемы социально-экономического и природоохранного законодательства Арктической зоны России

27 апреля на кафедре гражданского и финансового права состоялся онлайн-круглый стол на тему «Правовые проблемы социально-экономического и природоохранного законодательства Арктической зоны России».

Мероприятие организовали доцент кафедры гражданского и финансового права МАГУ, кандидат юридических, доцент Наталья Юрьевна Рашева и заведующая кафедрой гражданского и финансового права МАГУ, кандидат юридических наук, доцент Майя Евгеньевна Панкратова.

С приветственным словом выступила начальник Управления по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике Мурманской области, приглашенный гость - Юлия Вячеславовна Шандарова.

«Научные исследования в области развития Мурманской области, как одного из ключевых стратегических регионов Арктической зоны, имеют очень важное значение для региона и для страны в целом. Особое место в этом процессе занимает научно-исследовательская работа, которой вы занимаетесь, расширяя свой кругозор и область интересов, она учит вдумчиво относиться к явлениям жизни. Вопросы, которые сегодня будут обсуждаться в ходе круглого стола, касающиеся реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, международного сотрудничества, защиты национальных интересов, экологической безопасности безусловно актуальны и в первую очередь для этого нам необходима прочная законодательная база во всех сферах жизнедеятельности, касающейся развития Арктики. И на данном этапе очень важно, чтобы вы принимали в ней активное участие как граждане своей страны, своей Родины, будущие специалисты, которые будут здесь жить и работать на благо своего региона!», - обратилась к студентам Юлия Вячеславовна.

В работе круглого стола также приняла участие председатель саамского собрания «Самь соббар», представитель родовой общины коренных малочисленных народов саами «Лопарская»; член Общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов»; председателя Комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений - Полина Константиновна Харыбина.

В рамках изучения дисциплины «Университетский проект» студенты 2-го курса направления подготовки «Юриспруденция» разработали проект нормативного акта, касающегося социально-экономических, природоохранных и иных сфер жизни в условиях Арктической зоны. Результаты научно-исследовательской работы отражены в научных публикациях обучающихся, которые были представлены на семинаре в блоках: «Правовые особенности развития Мурманской области как территории Арктической зоны»; «Правовые проблемы окружающей среды в Арктике»; «Коренные малочисленные народы Севера: проблемы правового статуса»; «Инновационное развитие Арктических территорий».

Материалы круглого стола войдут в сборник научных статей обучающихся МАГУ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +192 – большой прирост в Белокаменке
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)03:15«Медленное ТВ-Камин».06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На северо-западе ещё на 1,7%, до 170 рублей за килограмм, подешевела пикша-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 7 копеек, евро – на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 489 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика