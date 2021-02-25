В МАГУ откроют именную аудиторию к юбилею краеведа Ивана Ушакова

В Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) пройдут юбилейные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора, исследователя прошлого Кольского Севера Ивана Фёдоровича Ушакова.

Иван Фёдорович 45 лет проработал в Мурманском государственном педагогическом институте (сегодня – МАГУ). Ученый всесторонне исследовал разные аспекты дореволюционной истории Кольского Севера: колонизацию и освоение региона, развитие поморского и саамского обществ, история православия, культура и быт.

Иван Ушаков – автор более 400 научных и научно-популярных работ: «Кольская земля», «Кола» (в соавторстве), «Кольская старина», «Кольский Север в досоветское время» и др. Он воспитал не одно поколение учителей истории, исследователей, которые по сей день трудятся в школах области, Мурманском арктическом государственном университете и Мурманском государственном техническом университете. Традиции изучения прошлого Кольского Севера продолжаются в настоящее время сотрудниками кафедры истории и права МАГУ.

2 марта в 12.00 состоится торжественное открытие именной аудитории профессора Ивана Фёдоровича Ушакова – ауд. 209, главный корпус МАГУ (ул. Капитана Егорова, 15). Мероприятия будут включать выступления коллег и учеников ученого, выставку архивных материалов (документов, фото- и видеоматериалов), предоставленную сотрудниками Государственного архива Мурманской области, публичную лекцию «Иван Фёдорович Ушаков: вехи жизни и творчества», подготовленную студентами Вячеславом Газизовым и Дарьей Яковлевой.