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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 13:30

В МАГУ открыли Арктический научный центр Российской академии образования

На прошлой неделе президент Российской академии образования Ольга Васильева и ректор МАГУ Ирина Шадрина подписали соглашение об учреждении на базе университета научного центра Российской академии образования.

За годы существования университет прошёл полный путь формирования современного вуза: от учительского института советской эпохи до современного университета с международными проектами. Мурманский арктический государственный университет является единственным вузом региона, который осуществляет подготовку педагогических кадров с высшим образованием на территории Мурманской области и имеет богатейший опыт и традиции обучения и воспитания будущих учителей. 

Одним из приоритетных направлений научных исследований университета является стратегический проект «Инновационные педагогические технологии и социально-психологическое благополучие населения», в рамках которого в настоящий момент в вузе реализуется более 10 научно-исследовательских и практикоориентированных проектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подписание соглашения о научном сотрудничестве между РАО и МАГУ прошло в онлайн-формате во время заседания Учёного совета университета. Планируется, что в ближайшее время, руководители организаций встретятся для обмена оригиналами соглашения.

Предметом соглашения станет интеграция научного потенциала РАО и МАГУ в реализации совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогики, психологии и других наук об образовании и в инновационных проектах. 

«Особенно ценно для нас открытие центра Российской академии образования на базе МАГУ в Год педагога и наставника в России. Благодарим коллег за оказанное доверие», — прокомментировала открытие Арктического научного центра РАО на базе МАГУ ректор университета Ирина Шадрина.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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