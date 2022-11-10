В МАГУ прошёл отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию

Факультет математических и естественных наук МАГУ провёл ежегодный региональный отборочный тур XXIII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию (ВКОШП).

В этом году в отборочном туре приняли участие 9 команд — из Мурманского академического лицея, гимназий №2 и №10, школы №36 Мурманска, а также лицея №1 Североморска. Каждая команда насчитывала до 3 человек.

Участникам олимпиады было предложено решить 12 задач в течение 5 часов. Среди олимпиадных задач были как задания игрового формата (помочь герою внести запись в дневник наблюдения за дождём или найти магнит с помощью компаса в условиях наличия магнитных аномалий), так и более серьезные профессиональные задания (анализ бинарных деревьев, нахождение длины последовательности неотрицательных чисел, комбинаторные задачи).

При оценивании команд учитывались правильность решения задачи и эффективность предложенного алгоритма.

Команды самостоятельно выбирали языки программирования и среды разработки из числа предложенных: Pascal, Java, Python, C++, C#. В основном участники отдавали предпочтение языку программирования Python.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам отборочного тура больше всего баллов набрали 2 команды из Мурманского академического лицея. В ближайшие дни организаторы определят перечень команд, которые получат приглашение на основной этап олимпиады. Он состоится в Санкт-Петербурге 4-5 декабря.

«Было очень непросто, особенно, когда видишь в турнирной таблице, с какой скоростью решают задачи твои соперники из других регионов! Это хороший опыт – он позволяет оценить наиболее выигрышную стратегию участия в олимпиаде. Задачи были интересные и разнообразные – для их решения требуется много практики и в программировании, и в решении олимпиадных задач. Ну и знания математики, конечно», – поделились впечатлениями участники.

Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию (ВКОШП) организуется и проводится с 2000 года Университетом ИТМО (Санкт-Петербург). Мурманский арктический государственный университет является официальной площадкой проведения регионального отборочного тура с 2012 года. Аккредитованным преподавателем олимпиады в регионе выступает Олег Ляш – заведующий кафедрой математики, физики и информационных технологий МАГУ.

Фото: https://gov-murman.ru