ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Классификация характеров от Марины ТабейкинойГубернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.21 08:45

В МАГУ пройдёт День открытых дверей для абитуриентов

18 декабря в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт День открытых дверей для выпускников школ и колледжей, а также их родителей. Мероприятие состоится в онлайн-формате на YouTube-канале «МАГУ Мурманск». Начало в 15.00.

«Мы представим наши институты и факультеты, увидим, как живётся в общежитии, расскажем, куда устраиваются на работу выпускники нашего вуза и кто те самые работодатели, с которыми сегодня сотрудничает вуз», — пояснила Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии 8 800-350-12-21, в сообщениях в WhatsApp на номер +7 958-586-99-53 или в комментариях во время онлайн-трансляции.

«Учиться всю жизнь – уже не просто поговорка, а требование времени, — прокомментировала ректор МАГУ Ирина Шадрина. – Так что тем, кто хочет самообразовываться в любом возрасте, мы всегда готовы предложить дополнительное образование – профессиональную переподготовку, повышение квалификации и второй, а кому-то – и третий, диплом о высшем. Так, самому возрастному выпускнику МАГУ на момент выпуска было 76 лет. А это значит: учиться действительно никогда не поздно!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, МАГУ сегодня – это более 4000 студентов, 4 института, 2 факультета, 19 кафедр и 9 научных лабораторий и центров. Университет имеет филиалы в Кировске и Апатитах. В университете открыты образовательные программы по востребованным в регионе направлениям: лечебному делу, логистике, металлургии, автоматизации технологических процессов и производств, урбанистике, туризму и многим другим.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/431814/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:32
Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю
Комментарий к новости:Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:24
Здравствуйте, Руслан Владимирович! Вас приветствует в моем лице весь коллектив прославленной МБОУ КШМ, МБОУ - обладателя гранта в СВЯЗИ с НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ! Мы, администрация МБОУ
Комментарий к новости:«Проще говоря» - Руслан Назаров расскажет о ситуации в регионе и о личной жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:20Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Жена». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Лидеры по росту цен в Мурманской области в ноябре: картофель и свекла, спички и поездка на отдых в Турцию-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 и 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика