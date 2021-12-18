В МАГУ пройдёт День открытых дверей для абитуриентов

18 декабря в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт День открытых дверей для выпускников школ и колледжей, а также их родителей. Мероприятие состоится в онлайн-формате на YouTube-канале «МАГУ Мурманск». Начало в 15.00.

«Мы представим наши институты и факультеты, увидим, как живётся в общежитии, расскажем, куда устраиваются на работу выпускники нашего вуза и кто те самые работодатели, с которыми сегодня сотрудничает вуз», — пояснила Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии 8 800-350-12-21, в сообщениях в WhatsApp на номер +7 958-586-99-53 или в комментариях во время онлайн-трансляции.

«Учиться всю жизнь – уже не просто поговорка, а требование времени, — прокомментировала ректор МАГУ Ирина Шадрина. – Так что тем, кто хочет самообразовываться в любом возрасте, мы всегда готовы предложить дополнительное образование – профессиональную переподготовку, повышение квалификации и второй, а кому-то – и третий, диплом о высшем. Так, самому возрастному выпускнику МАГУ на момент выпуска было 76 лет. А это значит: учиться действительно никогда не поздно!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, МАГУ сегодня – это более 4000 студентов, 4 института, 2 факультета, 19 кафедр и 9 научных лабораторий и центров. Университет имеет филиалы в Кировске и Апатитах. В университете открыты образовательные программы по востребованным в регионе направлениям: лечебному делу, логистике, металлургии, автоматизации технологических процессов и производств, урбанистике, туризму и многим другим.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431814/#&gid=1&pid=1