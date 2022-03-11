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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.22 11:30

В МАГУ пройдёт научно-популярный фестиваль «Заполярные координаты»

С 14 по 19 марта Мурманский арктический государственный университет проведёт научно-популярный фестиваль «Заполярные координаты». Цель фестиваля — сделать математику ближе и понятнее для людей любого возраста.

«Мы считаем важным вовлечь в науку младших школьников, открытых и жадных до знаний, рассказать старшим школьникам о практическом применении этой науки, расширить представление о ней и у взрослых. Ведь многие не интересуются математикой лишь потому, что им в своё время не показали её красоту», − убеждена председатель оргкомитета и декан факультета математических и естественных наук МАГУ Вера Левитес.

Фестиваль начнёт свою работу 14 марта с конкурса мини-сочинений «Математика в моей жизни» среди учеников 1−6 классов. В этот же день с приветственным словом к участникам на официальном Youtube-канале МАГУ выступит Вера Левитес.

Основные действия фестиваля развернутся онлайн с 15 по 19 марта.

15 марта состоится математический мастер-класс «А что, так можно было?!» для ребят 5−11 классов и студентов колледжей и вузов. Его проведут доцент кафедры математики, физики и информационных технологий Наталья Иванчук и студентка 2 курса направления «Педагогическое образование» Виктория Лазутина. Участникам покажут приёмы быстрого счёта, различные способы вычислений и прочие математические лайфхаки, а также научат быстро считать в уме, не прибегая к калькулятору.

16 марта учеников 9−11 классов и студентов колледжей и вузов приглашают на открытую лекцию «Математические модели в экономике», которую проведёт доцент кафедры математики, физики и информационных технологий Наталья Неделько. Она расскажет, как с помощью математических моделей рассчитать прибыль или проанализировать выполнение бизнес-плана и спрогнозировать эффективность своего дела.

17 марта спикером фестиваля выступит финский коллега Гуннар Сёдербака из университета Або Академия. Это будет открытая лекция на русском языке о применении математики в биологии. Слушатели узнают, как на основе школьного курса математики понять и спрогнозировать тот или иной исход событий, научатся изучать модели выживания биологических популяций.

В этот же день закончится приём мини-сочинений от участников конкурса «Математика в моей жизни».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, 18 марта жюри оценит конкурсные работы и подведёт итоги конкурса. А 19 марта на официальном канале МАГУ в Youtube состоится торжественное закрытие фестиваля и объявление победителей.

Задать свои вопросы о фестивале можно, написав на электронную почту: lyash.asya@masu.edu.ru.

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