В МАГУ состоится форсайт-ледокол «Студенческое измерение современной и будущей Арктики»

С 27 по 29 апреля на площадке Мурманского арктического государственного университета пройдёт форсайт-ледокол «Студенческое измерение современной и будущей Арктики». Это образовательный практико-ориентированный проект Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ, направленный на развитие надпрофессиональных и проектных компетенций у студентов.

Форсайт-ледокол проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участников ждут лекции, воркшопы и мастер-классы, в ходе которых они разработают концепции и дорожные карты проектов для повышения качества жизни людей в Арктике. Ключевые направления работы форсайта: арктический дизайн, туризм и гостеприимство, урбанистка и арктическая мода.

Университет организует работу тематических образовательных площадок с участием крупных федеральных и региональных экспертов по технологиям дополненной и виртуальной реальности, дизайну, туризму и архитектуре. Среди них – digital-стратег Иван Пузырев и главный архитектор проектов бюро ASADOV Никита Асадов.

В Мурманск приедут студенты из Ленинградской области, Москвы, Вологды, Череповца, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Пскова, Петрозаводска, Якутска и Архангельска. Межвузовские команды представят своё видение развития арктического региона.

Торжественное открытие форсайт-ледокола состоится 27 апреля в 10.00 в МАГУ. Присоединиться к прямой трансляции открытия все желающие смогут на официальном youtube-канале вуза, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.