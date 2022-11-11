В МАГУ состоялось открытие просветительского проекта «Школа цифровой грамотности»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском арктическом государственном университете дан старт проекту «Школа цифровой грамотности». Проект направлен на повышение уровня цифровой культуры молодёжи региона. В рамках школы участники будут обучаться выявлению противоправного и созданию позитивного контента. Это совместный проект Координационного центра МАГУ, студенческого объединения «Арктический киберпатруль» и Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений.

Сегодня у киберволонтёров – а ими стали студенты вузов и колледжей Мурманска, Апатитов и Североморска – прошли первые образовательные мероприятия. Спикерами программы выступили преподаватели МАГУ – доценты кафедры юриспруденции МАГУ Алексей Кузьмин и Анастасия Федотова, проректор по молодёжной политике МАГУ Любовь Лычкина и приглашённые эксперты – начальник отдела по развитию добровольческого движения Регионального центра развития добровольчества Светлана Исаева, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействии экстремизма и терроризма Елена Максимова.

Участников познакомили с историей развития добровольчества в России, этическим кодексом волонтёров, рассказали о движении и правовых основах кибердобровольчества, направлениях государственной деятельности в сфере обеспечения информационной безопасности. Отдельный блок информации был направлен на выявление фейкового контента в сети, алгоритмы его создания и пути противодействия, а также на значимость создания позитивного контента.

«Проект призван обеспечить участников базовым набором знаний и умений для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и возможностей интернета, – прокомментировала суть проекта Майя Панкратова, руководитель Координационного центра МАГУ, кандидат юридических наук, – а кроме того, научит киберволонтёров выявлять противоправный контент, для того чтобы направлять его в прокуратуру для дальнейшей блокировки Роскомнадзором и создавать и продвигать позитивный медиа-продукт».

В первый день работы школы также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве МАГУ и Регионального центра добровольчества. «Школа цифровой грамотности» продлится до 22 ноября. По итогам обучения киберволонтёры получат свидетельства об окончании программы.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, проект реализуется в рамках работы Координационного центра МАГУ по предупреждению межнациональных конфликтов и противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских побуждений. Координационный центр был создан при университете в сентябре 2022 года с целью профилактики экстремизма и межнациональных, межконфессиональных конфликтов и для формирования активной гражданской позиции у молодёжи региона.

Фото: https://gov-murman.ru