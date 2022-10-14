В МАГУ стартовал новый сезон Школы «А-Элита»

Школьники, гимназисты и лицеисты 8-11 классов со всей Мурманской области приехали на торжественное открытие образовательного сезона проекта «А-Элита» в МАГУ.

Участники «А-Элиты» — это победители и призёры муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников из Кандалакши, Полярных Зорь, Апатитов, Кировска, Ковдора, Алакуртти, Оленегорска, Мончегорска, Североморска, Александровска и Мурманска. Стать участниками программы смогли ребята, которые прошли конкурс портфолио, где учитывались победы и призовые места предыдущего года участия во Всероссийской Олимпиаде школьников. Также продолжить обучение смогли и выпускники «А-Элиты» прошлого года.

На церемонии открытия ребятам рассказали о регламенте работы в течении всех сессий проекта, а также о том, чем сейчас живёт университет и об истории проекта.

С приветствием к участникам обратился Георгий Гогоберидзе, проректор МАГУ по научной работе, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук. Он пожелал школьникам хорошего старта, отметив, что впереди их ждёт интересная учёба и новые победы, которые повысят их конкурентоспособность при поступлении в вузы.

«В течение нескольких сессий с октября по ноябрь ребята познакомятся с форматом заданий муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, узнают о том, с чего начать подготовку и как самостоятельно можно совершенствовать свои навыки», — прокомментировал проректор МАГУ Георгий Гогоберидзе.

Наставниками проекта традиционно стали ведущие преподаватели МАГУ. Они проводят углубленное обучение школьников по истории, обществознанию, биологии, химии, математике, физике, русскому и английскому языкам, литературе и экологии. Преподаватели делятся с ребятами знаниями и практическими умениями в решении задач повышенной сложности, а также знакомят с ресурсами для самостоятельной подготовки.

Участников ждут групповые и индивидуальные занятия в дистанционном формате, которые помогут достичь результатов на различных этапах Всероссийской олимпиады. Выпускники, успешно завершившие обучение в «А-Элите», получат возможность использовать дополнительные баллы при поступлении в МАГУ.

«Ребята в процессе обучения не просто готовятся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, но и развивают навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. И, что особенно важно, проект способствует мотивированному выбору профессии, востребованной в нашем регионе и стране, профессиональной и социальной адаптации ребят», — отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

«Для многих ребят участие во Всероссийской олимпиаде — это интеллектуальный вызов, шанс проверить знания и кругозор и, что самое важное, по итогу — поступить в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов за профильный предмет. Мы ежегодно набираем в «А-Элиту» лучших школьников региона, замотивированных на обучение и научную работу», — прокомментировала Виктория Пиксендеева, руководитель проекта, кандидат филологических наук, доцент МАГУ.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, школа «А-Элита» была создана в 1993 году для победителей областных предметных олимпиад в рамках реализации федеральной и региональной программ «Одарённые дети». «А-Элита» реализует новейшие образовательные и творческие технологии для школьников 8-11 классов. В МАГУ обучение ведётся с 2020 года.

Фото: https://vk.com/arctic.university?z=photo-32978_457252764%2Fwall-32978_23137