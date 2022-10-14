АО «ММТП» - бережно относимся к прошлому, ценим настоящее, создаём лучшее будущееВпервые в Мурманской области появилась детская инновационная студия «Open Space» при поддержке Кольской АЭС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 11:00

В МАГУ стартовал новый сезон Школы «А-Элита»

Школьники, гимназисты и лицеисты 8-11 классов со всей Мурманской области приехали на торжественное открытие образовательного сезона проекта «А-Элита» в МАГУ.

Участники «А-Элиты» — это победители и призёры муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников из Кандалакши, Полярных Зорь, Апатитов, Кировска, Ковдора, Алакуртти, Оленегорска, Мончегорска, Североморска, Александровска и Мурманска. Стать участниками программы смогли ребята, которые прошли конкурс портфолио, где учитывались победы и призовые места предыдущего года участия во Всероссийской Олимпиаде школьников. Также продолжить обучение смогли и выпускники «А-Элиты» прошлого года.

На церемонии открытия ребятам рассказали о регламенте работы в течении всех сессий проекта, а также о том, чем сейчас живёт университет и об истории проекта.

С приветствием к участникам обратился Георгий Гогоберидзе, проректор МАГУ по научной работе, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук. Он пожелал школьникам хорошего старта, отметив, что впереди их ждёт интересная учёба и новые победы, которые повысят их конкурентоспособность при поступлении в вузы.

«В течение нескольких сессий с октября по ноябрь ребята познакомятся с форматом заданий муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, узнают о том, с чего начать подготовку и как самостоятельно можно совершенствовать свои навыки», — прокомментировал проректор МАГУ Георгий Гогоберидзе.

Наставниками проекта традиционно стали ведущие преподаватели МАГУ. Они проводят углубленное обучение школьников по истории, обществознанию, биологии, химии, математике, физике, русскому и английскому языкам, литературе и экологии. Преподаватели делятся с ребятами знаниями и практическими умениями в решении задач повышенной сложности, а также знакомят с ресурсами для самостоятельной подготовки.

Участников ждут групповые и индивидуальные занятия в дистанционном формате, которые помогут достичь результатов на различных этапах Всероссийской олимпиады. Выпускники, успешно завершившие обучение в «А-Элите», получат возможность использовать дополнительные баллы при поступлении в МАГУ.

«Ребята в процессе обучения не просто готовятся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, но и развивают навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. И, что особенно важно, проект способствует мотивированному выбору профессии, востребованной в нашем регионе и стране, профессиональной и социальной адаптации ребят», — отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

«Для многих ребят участие во Всероссийской олимпиаде — это интеллектуальный вызов, шанс проверить знания и кругозор и, что самое важное, по итогу — поступить в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов за профильный предмет. Мы ежегодно набираем в «А-Элиту» лучших школьников региона, замотивированных на обучение и научную работу», — прокомментировала Виктория Пиксендеева, руководитель проекта, кандидат филологических наук, доцент МАГУ.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, школа «А-Элита» была создана в 1993 году для победителей областных предметных олимпиад в рамках реализации федеральной и региональной программ «Одарённые дети». «А-Элита» реализует новейшие образовательные и творческие технологии для школьников 8-11 классов. В МАГУ обучение ведётся с 2020 года.

 

Фото: https://vk.com/arctic.university?z=photo-32978_457252764%2Fwall-32978_23137

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона ещё отмечается сезонное снижение цен на морковь, яблоки и свежую белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 44 копейки, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада обсудили предложения Мурманской областной Думы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика