В МАГУ стартовала молодёжная антикоррупционная программа

На протяжении трёх дней в рамках проекта «Честность дороже всего» руководитель антикоррупционной программы Республики Татарстан «Не дать – не взять!» Алёна Лапенкова будет обучать студентов МАГУ и МГТУ антикоррупционной деятельности в вузах, информационно-просветительской работе и созданию антикоррупционных комиссий.

«На данный момент в России есть чёткое понимание того, что одним надзором за коррупцией ничего не добиться. Необходима систематическая профилактика для всех слоёв населения. Сформовать эту систему именно со студентами возможно только по помощи современных технологий и новых методик, именно эти методики мы применяем сейчас при разработке проектов со студентами Мурманской области», – рассказала Алёна Лапенкова.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, на семинаре в формате мозгового штурма организаторы и студенты обсудят, зачем молодёжь должна заниматься антикоррупционной политикой и как может повлиять на ситуацию в своём регионе. Ребята создадут команды, совместно презентуют идеи и антикоррупционные проекты.

«Антикоррупционная проблематика более чем актуальна в молодёжной среде, чутко реагирующей на факты очевидной несправедливости. Информированная, способная, активная молодёжь может внести значительный вклад в распространение антикоррупционного правосознания среди своих сверстников», – отметил Артём Долгов, начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.