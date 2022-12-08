В МАГУ впервые разыграют Кубок ректора

9 декабря в Мурманском арктическом государственном университете состоится игра главного юмористического мероприятия для студентов ВУЗа – Кубок ректора МАГУ по КВН.

За приз поборются шесть команд.

На сцене актового зала университета зрители увидят студентов-игроков из «50 оттенков истории», «Дайте подумать», «Канат», «МАГУ. Умею. Практикую», «Ленивые люди» и «Я так больше не МАГУ». Проведёт турнир победитель Кубка губернатора Мурманской области по КВН, чемпион Молодёжной лиги КВН в составе команды «Сверхразум» Артём Кириллов.

Студенческий КВН - это успешный инструмент вовлечения молодого поколения в творчество, самореализации, развития творческого потенциала и креативного мышления. Кубок ректора МАГУ будет разыгран впервые и, как надеются организаторы, станет доброй традицией.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, игра пройдёт в актовом зале МАГУ, по адресу: г.Мурманск, ул Егорова, 15а. Начало в 17.00. Чтобы посмотреть игру нужно зарегистрироваться: форма для регистрации.

Фото: https://gov-murman.ru